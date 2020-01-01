شكرا لقرائتكم اليوم.. محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاده الـ 28 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت صفحة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعيد ميلاد لاعب الفريق محمود عبد العزيز «زيزو» الذي أتم عامه الـ ٢8. Advertisements وأصيب محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته مع الأبيض فى مباراة مصر للمقاصة، التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليغيب عن فريقه بسبب تلك الإصابة التى أدت إلى دراسة النادى الأبيض لضم لاعب وسط مدافع فى شهر يناير المقبل.

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