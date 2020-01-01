شكرا لقرائتكم مصر المقاصة ضد الأهلي.. أبناء الفيوم يقيدون الناشئين قبل مواجهة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو نادي مصر المقاصة بقيد لاعبين ناشئين في صفوف الفريق قبل مباراته مع النادي الاهلي المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم في الجولة للدوري الممتاز خاصة ان المقاصة يعاني من عدم وجود استبدال له في فترة انتقالات يناير بعد انهاء الاستبدالات في فترة القيد الاولي الصيفية.

تواجد مندوب من نادي مصر المقاصة وانهي احراءات قيد بعض اللاعبين الناشئين في صفوق الفريق.

فتح اليوم الأربعاء، لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد للموسم الجاري 2019 - 2020 لتدعيم صفوفها وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واشترطت اللجنة أن يقوم كل ناد بإنهاء الديون المستحقة عليه لاتحاد الكرة قبل القيد كشرط أساسى، على أن يكون الحق لأي لاعب يتم قيده فى المشاركة فى المباريات الحالية لفريقه.

تمسكت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال في شهر يناير المقبل وفتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع أكثر من لاعب، وكشف مصدر مسئول باللجنة عن أن هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أي نادٍ للتعاقد مع أكثر من لاعب، ولكن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير الجاري الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعي أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.

Advertisements

يأتى موقف اللجنة ردًا على اجتماع الأندية اليوم الأربعاء بمقر نادى الزمالك لمناقشة هذا الأمر، لذا تمسكت اللجنة بموقفها ورفعت شعار "لا تراجع ولا استسلام".



اتحاد الكرة يشترط موافقة جماعية من الأندية لفتح الاستبدال

واشترطت اللجنة وصول موافقات رسمية من أندية الدوري الـ18 لزيادة الاستبدال كشرط أساسي لمناقشة الأمر، في الوقت الذى يرفض فيه النادى الأهلى بشكل قاطع فكرة زيادة الاستبدال متمسكا باستمرار لوائح القيد كما بدأت المسابقة.

أوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن فتح الاستبدال سيدخل باللجنة في أزمات كثيرة منها المطالبة بعد ذلك بتعديل أي قرار يتخذ من قبل اللجنة الخماسية وبالتالي لن يتم تغيير شروط القيد الموضوعة قبل انطلاق الموسم الحالي.



الزمالك الأكثر الأندية المطالبة بفتح الاستبدال

ويرى مسئولو الزمالك أن الفريق يحتاج لتدعيم صفوفه في يناير المقبل بأربعة لاعبين في العديد المراكز على رأسهم الظهير الأيمن وخط الوسط المدافع والمهاجم الصريح، واستقرت إدارة نادي الزمالك على قيد محمود جنش حارس مرمي الفريق عقب عودته من الإصابة الطويلة التي كان يعاني منها، بخلاف المستوى المتذبذب الذي يقدمه محمد عواد حارس مرمي الفريق منذ بداية الموسم.