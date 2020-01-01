شكرا لقرائتكم مصر المقاصة ضد الأهلي.. برنامج علاجي للثنائى الشحات وأجايى لمدة يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي على برنامجا علاجيا لثنائى الفريق حسين الشحات وجونيور أجايي يقومان بتنفيذه لمدة يومين قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية الجمعة، ويعانى الشحات من إجهاد فى العضلة الضامة، بينما غادر أجايى مباراة الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوى الأخيرة ببطولة أفريقيا بسبب شكواه من أجهاد بالعضلة الخلفية، وأكد الجهاز الطبى أن الثنائى سيبدأ المشاركة فى التدريبات الجماعية بدءا من يوم الجمعة، استعدادا لمباراة نادى مصر فى الدورى يوم الأحد المقبل.

مصر المقاصة ضد الأهلي



بينما يستمر شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق فى تنفيذ برنامج العلاجى للتخلص من آلام السمانة التى لاحقته مؤخرا، ويخضع شريف إكرامى حارس مرمى الفريق لاختبار طبى غدا الخميس؛ لتحديد موعد مشاركته فى التدريبات الجماعية.

وسيغيب الثلاثى حسين الشحات وجونيور أجاى شريف اكرامى عن مباراة فريقه أمام المقاصة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدورى الممتاز.

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كان فايلر قد ضم 19 لاعبًا لقائمة مباراة المقاصة، وهم: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، أحمد فتحى، ومحمد هانى، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلى معلول، أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدى «قفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا، مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.

مصر المقاصة ضد الأهلي



فيما تضم قائمة المُستبعدين، كلاً من شريف إكرامى وجونيور أجاى وحسين الشحات وسعد سمير ومحمود وحيد للإصابة لينضم هذا الخماسى لقائمة المصابين فى الفريق والتى تضم أيضًا رمضان صبحى، محمد محمود وحمدى فتحى وكريم نيدفيد، بالإضافة إلى غياب أيمن أشرف للإيقاف، بجانب الثلاثى صالح جمعة وعمار حمدى وحسين السيد لأسباب فنية.

ويدخل الأهلى مواجهة المقاصة اليوم وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون صاحب الوصافة، مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب، فى المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ15، بعد أن فاز الفريق فى مباراتين فقط، وتعادل فى ثلاث مباريات وخسر خمسة.