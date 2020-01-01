شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى ضد المقاولون.. التشكيل الرسمي لزعيم الثغر والذئاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن المديران الفنييان للإتحاد السكندرى والمقاولون العرب تشكيلة فريقهما التى ستخوض اللقاء بعد قليل على ستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ11 للدورى فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين نظرا لتقارب المستوى الفنى بين الفريقين ورغبتهما فى حصد الثلاث نقاط لتامين وصافة الدورى والإبتعاد به عن أقرب منافسيه .

وضمت تشكيلة الإتحاد السكندرى كل من :-

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع : أسامة العزب – محمود رزق – إسلام جمال – السيد سالم

خط الوسط : مروان عطيه – هشام محمد – خالد الغندور – احمد رفعت

خط الهجوم : خالد قمر – رزاق سيسيه

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فيما ضم تشكيل المقاولون العرب كل من :-

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : امير عابد – محمد سمير – فاروقا – عبد الوهاب إسماعيل

خط الوسط : إبراهيم صلاح – محمد مجلى – لويس أدواردو – أحمد الشيمى

خط الهجوم : محمد طلعت – سيف الجزيرى

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 13 هدفًا وتلقت شباكه 6 أهداف.

وطالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بمصالحة الجماهير بعد الخسارة فى مباراتين على التوالى مشددًا على ضرورة خطف النقاط الثلاث من أنياب ذئاب الجبل لخطف الوصافة فى المسابقة، بينما يسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاستغلال تعثر زعيم الثغر للحفاظ على موقعه فى مركز الوصيف