شكرا لقرائتكم جهاز الاهلي: سعد سمير يجري جراحة وتر أكيلس فى ألمانيا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

. جدة - عمرو شويل قال الجهاز الطبي للأهلي إن سعد سمير مدافع الأهلي ،يُجري اليوم الأربعاء جراحة في وتر أكيلس في المانيا في بداية رحلة التعافي من الأصابة التى تعرض لها اللاعب خلال مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي مساء السبت الماضي بدوري أبطال أفريقيا وهي الأصابة التى ستبعد اللاعب عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر ومن المقرر أن يخضع مدافع الأهلي للجراحة لدى الخبير الالماني الذى سبق وأجرى جراحة مُماثلة لحارس الزمالك محمود جنش في يوليو الماضي وأكد الجهاز أن سمير سوف يستمر في ألمانيا لمدة ١٠ أيام بعد إجراء الجراحة، وأوضح الجهاز الطبي أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددا؛ للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلي الذي سيقوم به في القاهرة..وكان سعد سمير قد وصل ألمانيا أمس للخضوع للجراحة في وتر أكيلس بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وهي الإصابة التى ستبعد اللاعب عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر ومن المقرر أن يخضع مدافع الأهلي للجراحة لدى الخبير الألماني الذى سبق وأجرى جراحة مُماثلة لحارس الزمالك محمود جنش في يوليو الماضي. وأكد الجهاز أن سمير سوف يستمر في ألمانيا لمدة ١٠ أيام بعد إجراء الجراحة، وأوضح الجهاز الطبي أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددا؛ للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلي الذي سيقوم به في القاهرة..وكان سعد سمير قد وصل ألمانيا أمس للخضوع للجراحة في وتر أكيلس بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وهي الإصابة التى ستبعد اللاعب عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر ومن المقرر أن يخضع مدافع الأهلي للجراحة لدى الخبير الألماني الذى سبق وأجرى جراحة مُماثلة لحارس الزمالك محمود جنش في يوليو الماضي.

وأجرى سعد سمير مدافع الأهلى اتصالاً هاتفيًا بمحمود جنش حارس مرمى الزمالك للاطمئنان على حالته والاستفسار منه عن الطبيب الذى أجرى له جراحة أكيلس فى يوليو الماضى، حيث سيُجرى مدافع الأهلى نفس الجراحة خلال الساعات المقبلة، ، وأكد الجهاز الطبى للنادى الأهلى أن سعد سمير سيجرى عملية وتر أكيلس مع الطبيب الألمانى ماركوس فولتر، وأوضح الجهاز الطبى أن تحديد الألمانى فولتر جاء لتخصصه فى إجراء جراحات وتر أكيلس.

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وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيلس أثناء مشاركته فى مباراة الفريق الأخيرة أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى دورى أبطال أفريقيا، وغاب سعد عن الأهلى لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقى بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية.

وأبدى سعد سمير رضاه بقضاء الله وقدره بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس خلال مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى موضحًا أن الإصابة قضاء وقدر ولابد من تقبلها بصدر رحب، مُشيرًا إلى أنه حزين للغاية لأن الإصابة جاءت فى وقت كان يستعد فيه للعودة والمشاركة فى المباريات بعد فترة غياب أشهر طويلة للإصابة فى غضروف الركبة.

وأبدى سعد سمير رضاه بقضاء الله وقدره بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس خلال مباراة بلاتينيوم موضحًا أن الإصابة قضاء وقدر ولابد من تقبلها بصدر رحب، مُشيرًا إلى أنه حزين للغاية لأن الإصابة جاءت فى وقت كان يستعد فيه للعودة والمشاركة فى المباريات بعد فترة غياب أشهر طويلة للإصابة فى غضروف الركبة، وأكد سعد سمير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه كان يتمنى المشاركة مع زملائه بالفريق فى مواصلة الانتصارات المحلية والأفريقية لإسعاد الجماهير، خاصة أنه "مُشتاق" للمشاركة فى المباريات، لكن جاءت الإصابة فى مباراة بلاتينيوم لتمنعه من تحقيق حلمه.