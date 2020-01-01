شكرا لقرائتكم وصلة غزل بين حارس الزمالك ورئيس الوحدة السعودي ومسئول أهلاوي شاهد عيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمد عواد حارس مرمى الزمالك في وصلة غزل مع حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي عبر حسابه على موقع تويتر.

ولعب عواد في صفوف الوحدة السعودي بالموسم الماضي معارا من الإسماعيلي، قبل أن يتم بيعه إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري، في صفقة كلفت مسئولي القلعة البيضاء مبلغ 35 مليون جنيه بخلاف مستحقات اللاعب.





البداية مع عواد الذي هنأ رئيس الوحدة باختياره أفضل رئيس نادي بالسعودية في عام 2019، وعلق عليها كثيرا قائلا، "تستا ابو اميرة".

ورد رئيس نادي الوحدة على عواد قائلا، " انت اللي تستاهل كل خير. اخلاق عالية وافضل حارس في الدوري السعودي الموسم الماضي. وحارس مصر الاول . انقذت الزمالك من هزائم كبيرة وكنت سبب رئيسي بعد توفيق الله في تأهل الزمالك لدوري المجموعات في افريقيا. مايحدث لك الان أمر مريب وغريب.. ربنا ينصرك ويوفق الزمالك".

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ليرد عليه عواد للمرة الثانية قائلا، " كنت محظوظ للعمل معاك ، كان موسم رائع وتعودنا علي التحديات والصعوبات و دي شهادة كبيرة من أفضل رئيس نادي سعودي الموسم الماضي 2019".





فيما تفاعل محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالأهلي مع اختيار رئيس الوحدة الأفضل في عام 2019 قائلا، " اللاعب الخلوق الأديب القائد حاتم خيمي الفنان.. كُرِّمت يوم كرموك كالأفضل بين رؤساء الاندية وهم قامات يتشرف بهم كل انسان.. نوخذة سفينة الوحده.. نجحت في قيادتها الي بر الامان.. وسط العواصف والامواج بهدوء وسلام.. أتمني التوفيق لك وان تكون كل بشك الوحده ومنسوبيها علي قلب رجل واحد ووئام".





ولا يشارك عواد مع الزمالك في الفترة الأخيرة منذ الأخطاء التي وقع فيها اللاعب خلال مباراة فريقه ضد طلائع الجيش، والتي تسببت في تجميده على دكة ميت عقبة ومنح الفرصة لمحمد أبو جبل الذي تمسك بالفرصة، ويقدم عروضا طيبة للغاية.

وقدم عواد مستويات طيبة في الدوري السعودي، وساهم في خروج فريقه بنتائج طيبة على مدار الموسم الماضي.