شكرا لقرائتكم نجم الإسماعيلى السابق: عدم التقدير السبب الحقيقي لأزمة باهر المحمدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفى تصريحات لقناة "تايم سبورت" مع الاعلامية ميرهان عمرو قال محسن عبد المسيح : " باهر المحمدى ابن الاسماعيلى ، ويجب أن تجتمع الادارة معه لحل ازمته ، وتقديره مادياً لان عدم التقدير سبب طلبه للرحيل ، ولكن ايقافه وتغريمه قرار خاطىء فى هذا التوقيت الصعب للنادى".
واستكمل نجم الاسماعيلى الأسبق : "مصلحة الدراويش أهم من مصلحة اللاعب ، الاسماعيلى خسر لاعبين كثيرون بنفس الطريقة وعلى رأسهم محمد بركات وكالديرون ومحمود متولى ".
تابع عبد المسيح : "أرفض فكرة وجود أدهم السلحدار مديراً فنياً للاسماعيلى بشكل مؤقت يجب منحه الفرصة كاملة بصلاحيات طويلة ، بالاضافة للتعاقد مع لاعبين مميزين فى فترة الانتقالات الشتوية لدعم الفريق بجانب الصاعدين الواعدين محمود البدرى وحازم مرسى ويضيف واضح من مباريات الفريق أن شيلونجو غير مرتاح مع النادى".
وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.
ويشدد رئيس الإسماعيلى على أن اللاعب مرتبط بعقد طويل مع النادى ولايحق له اتخاذ أية قرارات بشأن رحيله دون الرجوع لمجلس الإدارة ، فضلاً عن عدم مناقشة مثل تلك الملفات عبر وسائل الإعلام.
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