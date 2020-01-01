شكرا لقرائتكم 22 لاعبا فى قائمة المصري استعدادا لمواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الأربعاء فى معسكر مغلق بأحد فنادق العين السخنة استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الخميس على ستاد الجيش بالسويس.



قائمة المصري ضد سموحة وضمت قائمة المصري ضد سموحة التي أعلنها إيهاب جلال 22 لاعبًا على النحو التالي :

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

خط الدفاع : اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، محمود حمد ، عمر كمال ، خالد مصطفى والذي ينضم للمرة الأولى لقائمة الفريق منذ انضمامه لصفوف المصري قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، سعيدو سيمبوريه ، حسن علي ، اسلام عطية ، محمد جابر ، أحمد عادل ميسي ، حجاج عويس ، أيمن ندا ، مفتاح طقطق ، أحمد ياسر.

خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.

ويدخل المصرى البورسعيدى المباراة فى المركز العاشر برصيد 11 نقطة من 10 مواجهات خاضها الفريق بالدورى فاز فى اثنين وتعادل فى أربعة وخسر مثلهم وهو ما دفع إيهاب جلال لعقد أكثر من جلسة مع اللاعبين طالبهم بضرورة حصد نقاط المباراة للدخول اولا فى منطقة الوسط ثم التفكير فى العودة للمنافسة على المربع الذهبى الذى سيشهد صراعا قويا بين اكثر من خمس أندية فى الموسم الحالى .

كان حسام حسن المدير الفنى لسموحة اختار 20 لاعبا أيضا للسفر للسويس للمبيت هناك والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، وهم "الهانى سليمان وحسين تيمور رجب نبيل ومحمد كوفى وأحمد أبو الفتوح وأحمد جمال ومحمد الترهونى ومحمد نادى وكريم يخيى وسلامة أحمد وأحمد حمص وماجك ديوب ومحمود حليم وناصر ماهر وحسام حسن وشريف رضا ورونالدوانجا وأحمد حسن مكى وإسلام الفار.