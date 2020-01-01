شكرا لقرائتكم ماذا قال خالد الغندور عن برومو قناة الزمالك؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق على البرومو الخاص بانطلاق قناة النادي الأبيض الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد طرح البرومو الخاص بالقناة أمام الجماهير.

وقال الغندور عبر حسابه على فيس بوك، " برومو قناة نادي الزمالك نسبة مشاهدته ملايين و ده يوريكم يعني ايه نادي الزمالك و يعني ايه جمهوره".

برومو قناة الزمالك



جمعت جلسة تصوير كل من لاعبى الزمالك فى برومو القناة، المرر انطلاقها قريب، وظهر فى الصور المتداولة حضور مرتضى منصور، ومحمد عواد، وحازم إمام ومحمود علاء، ويوسف أوباما وفرجانى ساسى .

و يستعد مسئولو نادي الزمالك لإطلاق قناة النادي الجديدة مع بداية العام الجديد 2020، بعد الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة لانطلاق القناة الخاصة بالقلعة البيضاء، وبث البرامج الخاصة بالنادي.

تردد قناة الزمالك



تردد قناة الزمالك حيث أعلن مرتضى منصور رئيس النادى، عن تردد القناة الجديدة المقرر انطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء أن التردد 11449 افقي H معدل الترميز 27500.

تردد قناة الزمالك الجديدة.. مرتضى منصور يعلن التردد



أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن تردد قناة النادى المقرر انطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء أن حلم جماهير الزمالك بوجود قناة خاصة تعبر عنهم أصبح حقيقة، وستظهر القناة للنور خلال الـ 48 ساعة القادمة.

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وكتب منصور على صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلاً: "انطلاق البث الرسمي لقناة نادي الزمالك منذ قليل على تردد 11449 افقي H معدل الترميز 27500 مبروك لجماهير واعضاء نادي الزمالك".

قناة الزمالك.. الثعلب يتفاعل



حرص الثعلب الصغير حازم إمام نجم الزمالك السابق، على تشجيع ناديه، والقناة المقرر إنطلاقها خلال الأيام المقبلة، بنشر صورة له من برومو القناة، مع التعليق عليها، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث نشر صورة له من برومو قناة الزمالك، وهو يجلس بجوار كؤوس القلعة البيضاء، وفى الخلفية غرفة خلع الملابس، وعلق عليها "تشجيعه فخر لجماهيره الزمالك "، معبراً عن مدى حبه وعشقه للفريق الأبيض .

تردد قناه الزمالك.. الغندور يحدد موعد انطلاق القناة



كان خالد الغندور نجم الزمالك السابق قد أعلن انطلاق القناة مع مطلع العام المقبل 2020، فى الوقت الذى ينتظر عشاق نادى الزمالك انطلاق قناة ناديهم منذ فترة طويلة، إلا أن بعض الأزمات، ونتائج الفريق الأول لكرة القدم، عطلت انطلاقها.

قناة الزمالك.. كواليس ظهور مرتضى على الهواء



تم الاتفاق مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الظهور لمدة ساعة يومياً على شاشة القناة على تردد قناة الزمالك على قمر "نايل سات" هو 11449 ، أفقي - 27500 - 5/6.