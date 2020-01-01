شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يسبق الأهلى فى رحلة زيمبابوي لإنهاء الترتيبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى زيمبابوي قبل سفر بعثة الفريق بـ 48 ساعة، وأكد مدير الكرة بالنادي أن موعد السفر بشكل نهائي سيتحدد بالتنسيق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد مباراة المقاصة اليوم، وأوضح عبد الحفيظ أنه سيغادر إلى زيمبابوي قبل سفر البعثة بـ 48 ساعة لإنهاء إجراءات الإقامة، واختيار الفندق وملاعب التدريب قبل وصول البعثة بوقت كافٍ.

ويواجه الأهلي فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم 11 من الشهر الجاري وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا اطمئن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الترتيبات الخاصة برحلة زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير الجاري في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهى الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم من استخراج تأشيرات السفر إلى زيمبابوي ، كما حرص المدير الإداري للفريق على مراجعة كافة الأمور الخاصة بإجراءات السفر، والإقامة في زيمبابوي قبل السفر بمدة كافية، وفقا لتكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي ، وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى زيمبابوي الأسبوع المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق بلاتينيوم ويترأس البعثة المهندس إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة.

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وصعد فريق الاهلي للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضى على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان فى الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.