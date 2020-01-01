شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يسبق الأهلى فى رحلة زيمبابوي لإنهاء الترتيبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصعد فريق الاهلي للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضى على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان فى الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.
وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.
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