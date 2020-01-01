عودة منتخب رجال الكرة الطائرة إلى القاهرة فجر غد الخميس

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جدة - عمرو شويل تعود بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى القاهرة فى الثالثة فجر غدا الخميس بعد إنتهاء معسكر بلغاريا مباشرة إستعدادا لخوض تصفيات أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر بدءًا من يوم 7 يناير المقبل باستاد القاهرة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويلتقى اليوم الأربعاء، منتخب الكرة الطائرة الأول مع نظيره البلغارى وديًا للمرة الثانية فى إطار المعسكر المقام فى بلد الأخير، بعدما خسر أولى اللقاءات أمس بنتيجة 3 / 1 .

كما خسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو أمام نظيره البلجيكى بنتيجة 3/1 فى ثاني الوديات التى جمعت المنتخبين الأحد بعد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس .

وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلاً من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و عبد الحليم عبو ورشاد شبل ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد ومصطفى دبشة وعمر نجيب و أحمد عبد العال وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف الشرقاوى.

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ويبدأ منتخب مصر التصفيات بمواجهة الجزائر يوم 7 يناير ثم غانا يوم 8 وتونس يوم 9 وأخيرا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه، ويتواجد مع بعثة المنتخب فى المعسكرات الخارجية شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات القومية.

فيما تغادر بعثة السيدات إلى الكاميرون فجر الجمعة المقبل لخوض التصفيات التى ستنطلق يوم 5 يناير الجارى والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 أيضًا.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب سيدات الكرة الطائرة التصفيات بمواجهة كينيا يوم 5، ثم نيجيريا يوم 7 و الكاميرون يوم 8 وأخيرا بتسوانا يوم 9 من الشهر نفسه.