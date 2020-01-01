شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعداد للمصرى البورسعيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى سموحه 20 لاعبا للسفر للسويس والدخول فى معسكر مغلق لمباراة الأسبوع الـ 11 غدا امام المصرى البورسعيدى.

وضمت القائمة كلا من: "الهانى سليمان وحسين تيمور رجب نبيل ومحمد كوفى واحمد ابو الفتوح واحمد جمال ومحمد الترهونى ومحمد نادى وكريم يخيى وسلامه أحمد وأحمد حمص وماجك ديوب ومحمود حليم وناصر ماهر وحسام حسن وشريف رضا ورونالدوانجا وأحمد حسن مكى واسلام الفار .

وقرر مجلس إداره سموحه برئاسة محمد فرج عامر صرف مكافأة الفوز على الجونة لتحفيز اللاعبين للتواجد وسط الكبار بعد دخول الفريق السكندرى المربع الذهبى، ويجهز حسام حسن قائمة باللاعبين المستغنى عنهم خلال الميركاتو الشتوى فى ظل رغبة العميد على استكمال مشواره الناجح وعودة سموحة للمشاركة فى البطولات القارية فى ظل المنافسة الشرسة التى تشهدها المسابقة بين أكثر من نادٍ من أجل اللعب بالكونفدرالية الأفريقية.

بينما دخل مسئولو طنطا فى مفاوضات مع عمر صلاح لمعرفة طلباته المادية فى ظل رغبة أيمن المزين فى تدعيم مركز حراسة المرمى نظرًا للأخطاء الكثيرة التى يرتكبها إسلام طارق، بالإضافة لهبوط مستوى على فرج.

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وفاز سموحة فى مباراته الأخيرة بالدورى على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف وهو ما جعله يرتقى للمركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 17 نقطة من 10 مباريات فازوا فى 4 وتعادلوا فى 5 وخسر الفريق مباراة وحيدة فى الجولة الأولى أمام الأهلى.

كان حسام حسن قد وافق على الاستغناء عن الكونغولى إيمومو لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة المقرر انطلاقها غدًا الأربعاء بعدما فشل اللاعب فى إثبات جدارته مع النادى السكندرى خلال الفترة الماضية.

كانت إدارة سموحة قد تعاقدت مع إيمومو قادمًا من فيتا كلوب الكونغولى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه لم يشارك كثيرًا مع الفريق فى الموسم الحالى وهو ما جعل حسام حسن يطالب برحيله للتعاقد مع لاعب أفضل منه فى خط هجوم الفريق فى ظل اعتماد المدير الفنى على الثنائى الكاميرونى لواندا وحسام حسن مهاجم المنتخب الوطنى .