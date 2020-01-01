شكرا لقرائتكم مفاجأة.. إليكي يطلب 21 مليون جنيه فى الموسم للتوقيع للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة من العيار الثقيل، علم "الخليج 365 " أن النيجيرى بليسنج إليكى مهاجم لوزيرن السويسرى طلب مليون و300 ألف دولار فى الموسم للتوقيع للنادى الأهلى خلال انتقالات الشتاء الجارى بعد المفاوضات المكثفة، التى تمت خلال الأيام الماضية بين اللاعب والأهلي.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن إليكى رحّب باللعب للأهلى والتوقيع له خلال الاتصالات التى تمت بينه وبين أكثر من مسئول فى القلعة الحمراء، لكن اللاعب طلب _عبر وكيل أعماله- الحصول على مليون و300 ألف دولار فى الموسم الواحد وربما يزيد هذا المبلغ فى المواسم التالية.

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أوضح وكيل اللاعب لإدارة الأهلى خلال عملية التفاوض، أنه ليس من السهل على أى لاعب أفريقى أن يرحل من أوروبا ويعود إلى أفريقيا، إلا إذا كان المقابل المالى مُغرٍ ويتناسب مع ما يتقاضاه فى أوروبا، خاصة أن اللاعب النيجيرى لديه عروض من أندية أخرى فى أوروبا والخليج توازى المليون و300 ألف دولار سنوياً أى ما يقرب من 21 مليون جنيه.

وقال مصدر إن إدارة الأهلى ترى أن مبلغ الـ21 مليون جنيه سنوياً كبير للغاية، ومن الصعب دفعه لأى لاعب أجنبى أو مصرى بالطبع، خاصة أن الفريق يضم لاعبين كثيرين أصحاب قدرات خاصة ومهارات كبيرة سواء كانوا أجانب أم مصريين ولا يتقاضون مثل هذا المبلغ ولا حتى 50 % منه، وشدد المصدر على أن مسئولى القلعة الحمراء يحاولون حالياً تخفيض طلبات إليكى من أجل التعاقد معه، خاصة أن فايلر يرغب فى ضم هذا اللاعب وليس أى بديل له لقناعته التامة بقدراته الفنية العالية.

وأوضح المصدر أن مطالب إليكى المالية المبالغ فيها كانت سبباً فى عدم حسم الصفقة حتى الآن، لكن الأمور فى طريقها للتسوية، بعدما أبدى اللاعب مرونة فى تخفيض مطالبه وهو ما يبحثه مسئولو القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء إجازات أعياد الميلاد.