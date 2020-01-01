شكرا لقرائتكم سمير عدلى يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلى لمواجهة بلاتينيوم 11 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمئن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الترتيبات الخاصة برحلة زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير الجاري في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهى الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم من استخراج تأشيرات السفر إلى زيمبابوي ، كما حرص المدير الإداري للفريق على مراجعة كافة الأمور الخاصة بإجراءات السفر، والإقامة في زيمبابوي قبل السفر بمدة كافية، وفقا لتكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي ، وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى زيمبابوي الأسبوع المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق بلاتينيوم ويترأس البعثة المهندس إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضي على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفي الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

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فيما يأتي ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

بدوه قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ان الهدف الأساسي من المباراة تحقق بحصد الثلاث نقاط امام فريق بلاتينيوم رغم تعرض اكثر من لاعب اساسي للإصابة ، موضحاً أن الإصابات التي حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد، واضاف المدرب السويسري انه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز في النهاية ، وكشف فايلر انه يحترم قرارات التحكيم مؤكدا انه وضع قائمه مختصرة لمسددي ضربات الجزاء ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب".