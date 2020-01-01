كتب: ضياء السقا
يستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره شيفيلد يونايتد، في العاشرة مساء الخميس، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه الصعب على وولفرهامبتون بهدف دون رد، في الجولة الماضية.
ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، علما بأن الريدز لديهم مباراة مؤجلة، فيما يأتي شيفيلد في المركز الثامن بـ29 نقطة.
تشكيل ليفربول
يغيب عن صفوف ليفربول فابيانو وجويل ماتيب ولوفرين وشامبرلين بسبب الإصابة.
ومن المتوقع أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:
حراسة المرمي: أليسون
خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد
خط الوسط: لالانا– كيتا– هندرسون
خط الهجوم: أوريجي – فيرمينيو – محمد صلاح
القناة الناقلة
تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد.. والقناة الناقلة.. وتغييرات في تشكيل كلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.