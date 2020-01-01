موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد.. والقناة الناقلة.. وتغييرات في تشكيل كلوب

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره شيفيلد يونايتد، في العاشرة مساء الخميس، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه الصعب على وولفرهامبتون بهدف دون رد، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، علما بأن الريدز لديهم مباراة مؤجلة، فيما يأتي شيفيلد في المركز الثامن بـ29 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن صفوف ليفربول فابيانو وجويل ماتيب ولوفرين وشامبرلين بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: لالانا– كيتا– هندرسون

خط الهجوم: أوريجي – فيرمينيو – محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2