الأهلي يسابق الزمن لقيد كهربا قبل لقاء المقاصة.. واتحاد الكرة يضع شروط لقيد اللاعب ويرفض الاستبدال

طلب مسئولو النادي الأهلي بصفة رسمية من نادى أفيس البرتغالي البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا من أجل قيده رسميا فى صفوف الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتى انطلقت اليوم.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلي طلب رسميا البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا عن طريق السيستم الخاص بانتقالات اللاعبين، وحال وصولها سيتم قيد كهربا لاعبا رسميا فى صقوف الأهلى عقب سداد نسبة الـ3% من نسبة انتقاله للأهلي.

ووضع اتحاد الكرة 3 شروط لقيد اللاعب بقائمة النادي الأحمر قبل مباراته أمام مصر للمقاصة المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء شرط اتحاد الكرة بسداد الأهلي لثمانية ملايين جنيه قيمة المديونات المتأخرة على النادي للجبلاية، مع ضرورة وصول البطاقة الدولية المؤقتة التي لعب بها اللاعب مؤخرا بصفوف أفيش البرتغالي، بعد رحيله عن الزمالك.

وتمثل الشرط الثالث لاتحاد الكرة بإرسال إدارة النادي الأهلي، خطابا رسميا تطلب فيه قيد كهربا، بقائمة الفريق.

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فنح القيد

وفتحت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة باب القيد الشتوى اليوم أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد للموسم الجارى 2019 - 2020 لتدعيم صفوفها وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واشترطت اللجنة أن يقوم كل ناد بإنهاء الديون المستحقة عليه لاتحاد الكرة قبل القيد كشرط أساسى، على أن يكون الحق لأى لاعب يتم قيده فى المشاركة فى المباريات الحالية لفريقه.

تمسكت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال فى شهر يناير المقبل وفتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع أكثر من لاعب، وكشف مصدر مسئول باللجنة عن أن هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أى نادٍ للتعاقد مع أكثر من لاعب، ولكن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير الجارى الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعى أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.

يأتى موقف اللجنة ردًا على اجتماع الأندية اليوم الأربعاء بمقر نادى الزمالك لمناقشة هذا الأمر، لذا تمسكت اللجنة بموقفها ورفعت شعار "لا تراجع ولا استسلام".

أزمة الاستبدال

وأوضح المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن فتح الاستبدال سيدخل باللجنة فى أزمات كثيرة منها المطالبة بعد ذلك بتعديل أى قرار يتخذ من قبل اللجنة الخماسية، وبالتالى لن يتم تغيير شروط القيد الموضوعة قبل انطلاق الموسم الحالى.

ويرى مسئولو الزمالك أن الفريق يحتاج لتدعيم صفوفه فى يناير المقبل بأربعة لاعبين فى العديد المراكز على رأسهم الظهير الأيمن وخط الوسط المدافع والمهاجم الصريح، واستقرت إدارة نادى الزمالك على قيد محمود جنش حارس مرمى الفريق عقب عودته من الإصابة الطويلة التى كان يعانى منها، بخلاف المستوى المتذبذب الذى يقدمه محمد عواد حارس مرمى الفريق منذ بداية الموسم.