تقارير فرنسية تكشف.. هل يحصل صلاح على جائزة الأفضل في أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة فرانس 24 الفرنسية إن السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، هو الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

وتستضيف مصر حفل الاتحاد الأفريقي لتوزيع جوائز الأفضل، خلال العام المنقضي، ومن المقرر إقامته في السابع من يناير الجاري بمدينة الغردقة.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي الثلاثي محمد صلاح، لاعب ليفربول، والسنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

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وقالت فرانس 24: "من المتوقع أن يتوج ماني، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب أفريقي مع بداية عام 2020".

وقاد ماني فريقه للتتويج ببطولات دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما ساهم بشكل كبير في وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت على أرض مصر، وتُوج بها المنتخب الجزائري.

وتوج صلاح بالجائزة خلال آخر عامين بعد منافسة مع السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير- إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال.