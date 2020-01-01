محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي، ترشح النجم المصري محمد صلاح لجائزة هدف العقد مع "الريدز". صلاح بحسب الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي دخل في منافسة ضمن عشرة أهداف مرشحة للفوز بهدف العقد. ودخل صلاح المنافسة بعد هدفه الذي سجله في مرمى توتنهام بموسم (2017-2018) حيث انتهت المباراة وقتها بالتعادل الإيجابي (2-2) سجل من خلالهم النجم المصري الهدفين. للتصويت لصلاح.. اضغط هنا والأهداف: دانيال ستوريدج في مرمى إيفرتون 2014 فيرناندو توريس في مرمى سندرلاند 2010 Advertisements لويس سوايرز في مرمى ستوك سيتي 2011 سواريز في مرمى نيوكاسل عام 2012 سواريز في مرمى نوريتش 2013 كوتينيو في مرمى سماوثهمبتون 2015 هندرسون في مرمى تشيلسي 2016 تشان في مرمى واتفورد 2017 محمد صلاح توتنهام 2018 أوريجي في مرمى برشلونة 2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هدف العقد.. صلاح ينافس على جائزة جديدة مع ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.