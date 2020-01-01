محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن ريال مدريد بدأ بالفعل مفاوضاته مع السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما نشره موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، ونقلت عنه صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن ريال مدريد بدأ أولى خطوات ضمه لماني عن طريق التفاوض مع ممثلين عن اللاعب.
وأوضح الموقع، أن ريال مدريد يرغب في إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل تصاعد احتمالات رحيل الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجيز.
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تحدث بالفعل مع ماني خلال الفترة الماضية، من أجل إقناعه بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية.
الجدير بالذكر أن ساديو ماني يعد من أهم عناصر فريق ليفربول خلال الموسمين الأخيرين، واللذان شهدا تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: المفاوضات بدأت.. زيدان تحدث مع ماني للانتقال إلى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.