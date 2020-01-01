تقارير: المفاوضات بدأت.. زيدان تحدث مع ماني للانتقال إلى ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن ريال مدريد بدأ بالفعل مفاوضاته مع السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نشره موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، ونقلت عنه صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن ريال مدريد بدأ أولى خطوات ضمه لماني عن طريق التفاوض مع ممثلين عن اللاعب.

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وأوضح الموقع، أن ريال مدريد يرغب في إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل تصاعد احتمالات رحيل الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجيز.

واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تحدث بالفعل مع ماني خلال الفترة الماضية، من أجل إقناعه بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

الجدير بالذكر أن ساديو ماني يعد من أهم عناصر فريق ليفربول خلال الموسمين الأخيرين، واللذان شهدا تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية.