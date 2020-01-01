مشاهدة مباراة أستون فيلا وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة أستون فيلا وبيرنلي، التي تقام في الثانية ونصف عصر اليوم على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الانجليزي
أستون فيلا بقيادة مدربه دين سميث يدخل المباراة آملًا في اقتناص نقاط المباراة لتحسين وضعه بترتيبالدوري الإنجليزي، إذ
أنه يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.
أستون فيلا لم يحقق الانتصار في آخر سبع مباريات بالدوري الإنجليزي سوى في لقاء وحيد أمام نوريتش سيتي، حيث أن رفاق تريزيجيه والمحمدي حققوا 5انتصارات هذا الموسم وتعادل في ثلاث وتلقى 12 هزيمة كأكثر فريق يتلقى سلسلة هذا هزائم هذا الموسم.
في المقابل يحتل بيرنلي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة ويأمل في تحقيق الانتصار للقفز إلى المركز العاشر بالترتيب في ظل النتائج الجيدة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث أنه حقق 7 انتصارات وتعادل في ثلاث وخسر 10 مباريات.
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