سيد عبد الحفيظ يطير إلى زيمبابوي لإنهاء إجراءات بعثة الأهلي

يطير سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى زيمبابوي قبل سفر بعثة الفريق بـ ٤٨ ساعة. بعثة الفريق بـ ٤٨ ساعة. وأكد مدير الكرة بالنادي أن موعد السفر بشكل نهائي سيتحدد بالتنسيق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد مباراة المقاصة اليوم. مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد مباراة المقاصة اليوم. وأوضح عبد الحفيظ أنه سيغادر إلى زيمبابوي قبل سفر البعثة بـ ٤٨ ساعة لإنهاء إجراءات الإقامة، واختيار الفندق وملاعب التدريب قبل وصول البعثة بوقت كافٍ. البعثة بـ ٤٨ ساعة لإنهاء إجراءات الإقامة، واختيار الفندق وملاعب التدريب قبل وصول البعثة بوقت كافٍ. ويواجه الأهلي فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم ١١ من الشهر الجاري وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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