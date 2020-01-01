شاهد.. رسالة أحمد سمير فرج للنجم محمد حمص في عيد ميلاده الـ41

حرص أحمد سمير فرج نجم الإسماعيلي السابق على تقديم التهاني لرفيقة السابق بالدراويش محمد حمص بمناسبة عيد ميلادة الـ 41. ونشر فرج عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا :"كل سنه وانت طيب ياكابتن حمص ياانضف شخصيه في كوره القدم قبلتها في حياتي يشهد الله اني احبك في الله". في حياتي يشهد الله اني احبك في الله". ولد محمد حمص في 1 يناير عام 1979 بمحافظة الإسماعيلية. لعب حمص منذ 1995م في النادي الإسماعيلي ثم انتقل لنادي وادي دجلة في يونيو 2014 في Advertisements صفقة انتقال حر. صفقة انتقال حر. ولكنه لم يستمر مع وادي دجلة سوى موسم واحد وبعدها أعلن اعتزاله كرة القدم في يوليو 2015. على الصعيد الدولي، سجل حمص هدفًا شهيرًا لمنتخب مصر في شباك المنتخب الإيطالي ببطولة كأس العالم للقارات لعام 2009م في المباراة انتهت بفوز مصر وحصل فيها على لقب أفضل لاعبيها. شاهد.. هدف حمص في شباك إيطاليا..

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