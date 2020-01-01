اليوم.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مباراة مصر المقاصة

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء وذلك بفندق إقامة الفريق.

وتأتي المحاضرة كتعليمات أخيرة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاعبين قبل مواجهة مصر المقاصة في الدوري اليوم.

ويشرح السويسري خلال المحاضرة كافة التعليمات الخاصة

بالمباراة، وتحديد طريقة اللعب ومواطن القوة في المنافس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.