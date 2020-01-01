فايلر يرفض منح لاعبي الأهلي راحة بعد مباراة مصر المقاصة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر غد الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق مصر الأسبوع المقبل في الدوري الممتاز.

ورفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، منح لاعبي الفريق راحة سلبية غدا الخميس بعد مباراة المقاصة اليوم، وذلك لضيق الوقت

قبل مباراة مصر في الدوري الأسبوع المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.