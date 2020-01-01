تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره إيفرتون مساء اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق علي محمد علي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشسر سيتي كالتالي..

حراسة المرمى : كلاوديو برافو

خط الدفاع : جواو كانسيلو – كايل والكر – نيكولاس أوتاميندي – بينجامين ميندي

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خط الوسط : كيفين دي بروين – إلكاي جوندوجان – برناردو سيلفا

خط الهجوم : رياض محرز – خيسوس –سيرجيو أجويرو

ويتطلع مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا في تحقيق الفوز على نظيره إيفرتون مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيره لكي لا يبتعد عن المنافسة على وصافة الدوي الإنجليزي الذي يحتله ليستر سيتي بينما يرغب إيفرتون في إستغلال الوضع الذي يمر به المان بسبب تراجع النتائج وإبتعادة عن منافسة الدوري.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 25 نقطة.