غدًا اختبار طبي لـ شريف إكرامي قبل مشاركته بمران الأهلي

يستمر شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامج العلاجي للتخلص من آلام السمانة التي لاحقته مؤخرًا. ويخضع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق لاختبار طبي غدًا الخميس؛ لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية. ويغيب شريف إكرامي عن مباراة فريقه أمام المقاصة اليوم؛ بسبب آلام في عضلة السمانة. اليوم؛ بسبب آلام في عضلة السمانة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

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