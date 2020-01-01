موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون.. والقنوات الناقلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره إيفرتون مساء اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

تنطلق مباراة مانشستر سيتي و إيفرتون في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة.

والساعة الثامنة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

تذاع مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق علي محمد علي.

ويتطلع مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا في تحقيق الفوز على نظيره إيفرتون

مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيره لكي لا يبتعد عن المنافسة على وصافة الدوي الإنجليزي الذي يحتله ليستر سيتي بينما يرغب إيفرتون في إستغلال الوضع الذي يمر به المان بسبب تراجع النتائج وإبتعادة عن منافسة الدوري.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 25 نقطة.