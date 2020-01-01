نتيجة مباراة برايتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلاً على نادي برايتون هوف آلبيون في افتتاحية مباريات اليوم من الدوري الإنجليزي، خلال أول أيام العام الجديد 1-1-2020 وضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من البريميرليج.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوفيت مكة، 14:30 بتوقيت مصر، 12:30 بتوقيت جرينتش.

وعاد تشيلسي في الجولة الماضية لتأمين مركزه الرابع ضمن المربع الذهبي، بالفوز على ارسنال على ملعب الإمارات، ليصل إلى النقطة 35، أما برايتون فهو الآخر مر بانتصار في الجولة الماضية على بورنموث، رفعه مركزين ليصل إلى المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

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وتنتظر جماهير تشيلسي رؤية فريقها على ملعب البرامول، وإذا ما كان لامبارد سوف يصر على رسم 3-4-3 ضد السيجلز، وهو الذي تبّدل ضد الجانرز بعد مرور 33 دقيقة فقط من بداية اللقاء!

يغيب عن أسود غرب لندن في تلك المواجهة ثنائي خط الدفاع “ماركوس ألونسو” و”ريسي جيمس”، وهناك شكوك تحوم حول مشاركة “سيزار أثبيلكوتا” الذي يعاني من مشاكل بدنية.

يذكر أن تشيلسي يُهيمن على مواجهاته الأخيرة مع برايتون، حيث حقق الانتصار خارج وداخل ملعبه، خلال آخر خمسة لقاءات، وكان من ضمنهم الانتصار العريض برباعية نظيفة على أرضية الملعب الذي ستقام عليه المباراة.