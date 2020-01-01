رياضة | كشف حساب أبو قير في الدور الأول للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب أبو قير في الدور الأول للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير، مبارياته في منافسات الدور الأول، من دوري القسم الثاني، حيث خاض الفريق السكندري 11 مباراة، حقق خلالهم، 3 إنتصارات، و4 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

وسجل أبو قير، 11 هدف، خلال الدور الأول، وعليه 11 هدف، ويقدم "الخليج 365 الرياضي" كشف حساب الفريق، عقب ختام مبارياته في الدور الأول ..

خاض أبو قير 11 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 4 مباريات، على حساب، بلدية المحلة 3-1 بالجولة الثالثة، خارج ملعبه، والمالية 1-0 بالجولة السادسة على ملعبه، وغزل المحلة 2-0 داخل ملعبه،

وتعادل الفريق السكندري في 4 جولات، أمام، الرجاء 1-1 بالجولة الأولى، على ملعبه، والمنصورة 1-1 بالجولة الثانية، خارج ملعبه، وبيلا 1-1 على ملعبه، وفاركو 0-0 بالجولة العاشرة خارج ملعبه.

وتلقى 4 هزائم، جميعهم خارج ملعبه، من، الأوليمبي 2-1 بالجولة الخامسة ، والحمام 1-0 بالجولة السابعة، ومن دكرنس 2-1 بالجولة التاسعة، ومن دمنهور 2-0 بالجولة الأخيرة ، ولم يخسر أبو قير في أي مباراة على ملعبه خلال الدور الأول.

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هدّافي أبو قير

سجل أبو قير 11 هدف، منهم 5 أهادف على ملعبه، و6 خارجه، وأحرز أهداف الفوز في الدور الأول، مصطفى بهاء 4 أهداف، محمد عبد الله 3 أهداف، ومحمود الملك هدفين، وهدف لكيرفالا، ومصطفى الخواجة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 22 نقطة

2- غزل المحلة 20 نقطة

3- دمنهور 18 نقطة

4- الرجاء 16 نقطة

5- الحمام 15 نقطة

6- بلدية المحلة 15 نقطة

7- دكرنس 14 نقطة

8- المنصورة13 نقطة

9- أبو قير 13 نقطة

10- الأوليمبي 11 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 4 نقاط