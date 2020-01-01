رياضة | عبد الحفيظ يسبق بعثة الأهلي إلى زيمبابوي بـ48 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يسبق بعثة الأهلي إلى زيمبابوي بـ48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطير سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى زيمبابوي قبل سفر بعثة الفريق بـ ٤٨ ساعة.

وأكد مدير الكرة بالنادي أن موعد السفر بشكل نهائي سيتحدد بالتنسيق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد مباراة المقاصة اليوم.

وأوضح عبد الحفيظ أنه سيغادر إلى زيمبابوي قبل سفر البعثة بـ ٤٨ ساعة لإنهاء إجراءات الإقامة، واختيار الفندق وملاعب التدريب قبل وصول البعثة بوقت كافٍ.

ويواجه الأهلي فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم ١١ من الشهر الجاري وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وحرص سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على الترتيبات الخاصة برحلة زيمبابوي.

وانتهى الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم من استخراج تأشيرات السفر إلى زيمبابوي.

كما حرص المدير الإداري للفريق على مراجعة كافة الأمور الخاصة بإجراءات السفر، والإقامة في زيمبابوي قبل السفر بمدة كافية، وفقا لتكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى زيمبابوي الأسبوع المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق بلاتينيوم في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

