رياضة | الأهلي يفحص حارسه طبيا

يستمر شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامج العلاجي للتخلص من آلام السمانة التي لاحقته مؤخرا.

ويغيب شريف إكرامي عن مباراة فريقه أمام المقاصة اليوم؛ بسبب آلام في عضلة السمانة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.