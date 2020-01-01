رياضة | برنامج الأهلي لعلاج أجايي وحسين الشحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج الأهلي لعلاج أجايي وحسين الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا علاجيا للثنائي؛ حسين الشحات وجونيور أجايي ، لاعبي الفريق، يقومان بتنفيذه لمدة يومين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية الجمعة.

ويعاني الشحات من إجهاد في العضلة الضامة، بينما غادر أجايي مباراة الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي الأخيرة بسبب شكواه من أجهاد بالعضلة الخلفية.

وأكد الجهاز الطبي أن الثنائي سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من يوم الجمعة، استعدادا لمباراة نادي مصر في الدوري الأسبوع المقبل.

ويواجه الأهلي فريق مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

وكان الشحات وأجاي قد تعرضا للإصابة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي السبت الماضي والتي فاز فيها المارد الأحمر بهدفين دون رد.