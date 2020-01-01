رياضة | كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمكن متابعة قناة الزمالك على القمر الصناعي المصري نايل سات بعد ظهورها في الساعات الأولى من صباح أول أيام العام الجديد 2020

وظهرت القناة صباح اليوم من خلال بث الإعلان الترويجي "البرومو" الذي تم تصويره في الفترة السابقة وحلت على القمر الصناعي "نايل سات" بدلًا من قناة "دي إم سي كيدز" حيث نالت التردد ذاته.

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وتتواجد قناة الزمالك عبر التردد 11449، أفقي بمعدل ترميز 27500 - 5/6، ويمكن إيجادها في قائمة القنوات باسم "Zamalek Sports" أو قناة "DMC kids" بعد أن حلت بدلًا منها ويمكن عمل تحديث "update" للقنوات لكي تظهر لك القناة.