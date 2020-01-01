رياضة | شبان قنا يحقق المعادلة الصعبة وينافس الكبار بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبان قنا يحقق المعادلة الصعبة وينافس الكبار بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت منافسات الدور الأول، للمجموعة الأولى، من دوري القسم الثاني، التي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد، بجانب فريقا الإعلاميين، والبنك الأهلي.

شهد الدور الأول من المجموعة الأولى "الصعيد" الكثير من الأهداف المفاجأت التي أعطت للمسابقة طابع خاص.

الحصان الاسود

ومن أهم الظواهر التي لفتت انتباه الجميع، هي فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، الذي فجّر مفاجأة كبري خلال منافسات الدور الأول، بعد بلوغه المركز الرابع، بفارق 3 نقاط عن المركز الأول، بعد غيابه عن مسابقة دوري القسم الثاني منذ موسم 2013 _201، ليحقق المعادلة الصعبة، ويؤكد للجميع أن مسلمين قنا هو الحصان الأسود للبطولة هذا العام.

بدون معسكر

بدأ الفريق القنائي موسمه، بإقامة فترة الإعداد للموسم الجديد، دون معسكر خارجي، نظرا لقلة الامكانيات التي يعاني منها الفريق، حيث بدأ استعداده بقوام مكون من عشرة لاعبين فقط بعدما رحل عن الفريق عدد من اللاعبين المميزين اللذين حققوا مع الفريق انجاز الصعود لدورى القسم الثاني.

قلة الامكانيات

أبرم الفريق القنائي 15 صفقة هذا الموسم، أغلبهم من الناشئين مواليد97 بإجمالي مبلغ 450 ألف جنيه، بمتوسط عقد اللاعب 30 ألف جنيه سنويا؛ ويعد هذا اقل سقف تعاقدات لأندية القسم الثاني مقارنة بالانديةدالمنافس، حيث إن إجمالي عقود اللاعبين في فريق شبان قنا هي 700 ألف جنيه فقط لاغير..

أرقام الشبان

خاض الفريق القنائي خلال الدور الأول 11 مباراة، حقق خلالها الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4.مباريات، وخسر في مبارتين، أحرز الفريق 8 أهداف، ودخل مرماه 7 اهداف حصد خلالها 19 نقطة، لينهي مبارياته بالدور الأول محتلا المركز الرابع.

حافظ الفريق على نظافة شباكه في7 مباريات، لاسيما يمتلك ثالث أقوى خط دفاع في المجموعة، حيث لم يدخل مرماه سوي 7 اهداف خلال الدور الأو، على النقيض فهو يمتلك أضعف خط هجوم في المجموعة حيث انه لم يسجل سوي 8 أهداف خلال منافسات الدور الاول.

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بداية غير مطمئنة

هزيمة بني سويف بمستهل البطولة، كانت دافع الإفاقة بالنسبة للفريق القنائي، وكانت دافع لتحدي جديد أمام الجميع لإثبات ان تواجده بالمسابقة، لن يكون مجرد ضيف شرف بالقسم الثان، ليبدأ مشوار التحدي الذي وضعه المدير الفني كمال الزين أمام اللاعبيين لتجاوز الهزيمة الأولى بالدوري.

إستفاقة الشبان

عاد الفريق سريعا ليحقق المعادلة الصعبة، بالفوز في الأربعة مباريات التي عاقبت هزيمة بني سويف، حيث أنه لم يخسر أو يتعادل، بل جمع 12 نقطة من 4 مباريات، ففي البداية حقق الفوز على ملعبه أمام بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم جلب ثلاث نقاط هامة من الإعلاميين بهدف إبراهيم حسن، وضمن ثاني مبارياته على ملعبه استطاع خطف الثلاث نقاط الثالثة بالوقت البديل بهدف أحمد محبوب، ثم خطف فوز هام علي الفيوم بعقر داره بهدفين نظيفين يجلب بها الفوز الرابع له بالدوري، ليعود بعدها الفريق لمواجهة تليفونات بني سويف بملعب، ويحقق الخسارة بهدف دون رد، ليخرج بعدها لمواجهة البنك الأهلي متصدرا لمجموعة بملعب الأخير، ويحقق التعادل السلبي ويعود بنقطة غالية، ثم يحقق الفوز بملعبه على طهطا بهدف دون رد، والتعادل مع الألومنيوم بدون أهداف، ليخرج بعدها لمواجهة سوهاج ويحقق تعادل سلبى، يعود بعدها لمواجهة نادي المنيا بقنا ويحقق تعادل إيجابي بهدف لكل فريق، يختتم بها مباريات الدور الاول.

أبرز اللاعبين

من أبرز اللاعبين اللذين تألقو مع فريق نادي الشبان المسلمين بقنا خلال منافسات الدور الأول، الثنائي أحمد خلف الشهير ب"فلافيو "، وأحمد الليثى قلبي دفاع الفريق، ومدحت رمضان لاعب وسط مهاجم الفريق، وصاحب الخبرة الكبيرة، وأحمد محبوب مهاجم الفريق، والجبلاوي هداف الفريق المعار من نادي سيراميكا.

الجهاز الفني

ويضم الجهاز الفني لفريق نادي الشبان المسلمين بقنا، نخبة من أبناء النادي تحت قيادة كمال الزين المدير الفني للفريق، بمعاونة مبارك كالوشا، مدرب عام ومحمود شحات مدرب مساعد، وشادلي سمير مدربا لحراس المرمى، ومحمد حسن إدارى، وعصام زارع أخصائي اصابات وطارق الحديدي علاج طبيعي.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 24 نقطة

2- بني سويف 23 نقطة

3- الالومنيوم 22 نقطة

4- شبان قنا 19 نقطة

5- التليفونات 16 نقطة

6- المنيا 15 نقطة

7- بترول أسيوط 14 نقطة

8- الاعلاميين 14 نقطة

9- الفيوم 13نقطة

10- سوهاج 12 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط