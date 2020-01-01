رياضة | حصاد وأرقام وهدّافي المريخ قبل ختام الدور الأول للمجموعة الثانية من الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد وأرقام وهدّافي المريخ قبل ختام الدور الأول للمجموعة الثانية من الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ البورسعيدي، لختام مباريات الدور الأول، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

وخاض المريخ 10 مباريات، حقق خلالهم، 6 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، ولم يتذوق طعم الإنتصارات.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" كشف حساب وحصاد المريخ، خلال 10 مباريات، خاضهم الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

أرقام المريخ

تعادل المريخ مع الزرقا 2-2، والترسانة 1-1 ومنتخب السويس 0-0 وجمهورية شبين 1-1 خارج ملعبه، والنجوم 1-1 والنصر 2-2 على ملعبه.

وخسر المريخ من القناة 1-0 ومن كوكاكولا 3-2 ، والداخلية 4-2 على ملعبه، كما خسر من سيراميكا 1-0 خارج ملعبه.

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أهداف المريخ

هدّافي المريخ : عبد الله ناصر 3 أهداف، أحمد أجوجو، أسامة كاجو، أحمد حمزاوي، عمر عدلي، محمد سعيد، أحمد فراويلة، محمد وحيد، أحمد الجندي

- أحرز المريخ 11 هدف، منهم 7 أهداف على أرضة، و4 أهداف خارج أرضة، وسكن مرماه 16 هدف، منهم 11 هدف على ملعبه، و5 أهداف خارج ملعبه.

ومن المقرر أن يلتقي المريخ مع بتروجت يوم السبت 4 يناير في ملعبه ببورسعيد في الجولة الختامية للدور الأول، من المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 24 نقطة

2- القناة 18 نقطة

3- منتخب السويس16 نقطة

4- الداخلية 16 نقطة

5- جمهورية شبين 14 نقطة

6- النصر 14 نقطة

7- كوكاكولا 13 نقطة

8- بتروجت 12 نقطة

9- النجوم 11 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط

