رياضة | ليونيل ميسي يهدد برشلونة بمانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليونيل ميسي يهدد برشلونة بمانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مصير ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني مع فريقه غامضًا وقد يكون بعيدًا عن كامب نو.

ويرتبط ميسي بعقد مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، إلا أنه يملك بندا يمنحه حق الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وعلى الرغم من رغبة جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة في تمديد عقد ميسي مدى الحياة، إلا أن رحيل اللاعب الأرجنتيني من الممكن أن يكون حقيقة واقعة.

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وكشف موقع "le10sport" الفرنسي، أن ميسي لم يخف رغبته في العودة إلى الأرجنتين واللعب بقميص نيو أولد بويز، النادي الذي انطلق منه.

وأضاف الموقع أن هناك خيار الانتقال لأحد الأندية الصينية، والتي قد تقدم له راتبا خياليا إذا قرر اللعب هناك.

وأشار كذلك إلى أن ميسي قد يجتمع مع مدربه السابق بيب جوارديولا مجددًا، بعدما عملا سويًا في برشلونة.

واختتم بأن اجتماع ميسي وبيب قد يحدث في مانشستر سيتي، أو في نادٍ آخر.