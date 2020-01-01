رياضة | مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 1 / 1 / 2020.. المقاصة ضد الأهلي بث مباشر NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 1 / 1 / 2020.. المقاصة ضد الأهلي بث مباشر NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق 3 مباريات قوية مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 / 1 / 2020، أبرزها مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم "الجولة الـ11"

الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب، على ستاد الإسكندرية، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

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وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت، ويقودها تحكيميا محمد معروف، ويعاونه كلا من عادل ماهر وأحمد شاهين، والحكم الرابع خالد منسي.

الإسماعيلي ضد إنبي

يصطدم نادي إنبي مع مضيفه الإسماعيلي، على ستاد الإسماعيلية، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت 2، ويقودها تحكيميا سعيد حمزة، ويعاونه كلا من تامر رشاد وخالد السيد، والحكم الرابع عمرو عبد الفتاح.

مصر المقاصة ضد الأهلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره مصر المقاصة، في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.