رياضة | تفاصيل عرض إنتر ميلان لضم نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض إنتر ميلان لضم نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يسعى لضم الظهير الأيسر لفريق تشيلسي الإنجليزي إيمرسون بالميري، في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت صحيفة "إيندبندنت" البريطانية، أن إدارة النيرادزوري ترصد مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع الظهير الإيطالي الدولي صاحب البرازيلية في يناير.

ويمتلك المدرب أنطونيو كونتي النجمين الغاني كوادو أسامواه والإيطالي كريستايانو بيراجي في مركز الظهير الأيسر، إلا أن الأول متقدم في السن ويعاني من لعنة الإصابات المتكررة، والثاني معار من فريق فيورنتينا، ولم يقدم المستوى المأمول منه، لذلك يسعى كونتي لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق.

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وانضم إيمرسون لتشيلسي في يناير عام 2018 قادماً من نادي روما الإيطالي، وعانى في البداية من فرض نفسه أساسياً في تشكيلة البلوز، لحساب الإسباني ماركوس ألونسو.

إلا أنه خلال الموسم المنقضي، بدأ إيمرسون في قيادة الجبهة اليسرى على حساب ألونسو، في ظل الإصابات التي بدأ يتعرض لها الأخير.

ويرتبط إيمرسون، صاحب الـ 25 عاماً، بالإنتقال ليوفنتوس في الميركاتو الشتوي، وسيكون مرشحاً لمغادرة ملعب ستامفورد بريدج، في حال نجحت إدارة البلوز في ضم الدولي الإنجليزي ونجم ليستر سيتي بين تشيلويل.

ويحتل إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة بالمشاركة مع يوفنتوس بعد 17 مباراة، وسيواجه في الجولة القادمة فريق نابولي في الجولة 18 من الكالتشيو.