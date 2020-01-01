اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون مباشر «القناة المفتوحة» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر ومن المقرر أن يلتقى الفريقين Manchester City vs Everton، اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر يناير الجاري، على ستاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

وننقل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون عبر موقع صباح مصر بث مباشر وحصري وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين بث مباشر.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

حيث يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بينما يقطن نظيرة إيفرتون بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر يناير الجاري، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

يمكن متابعة المباراة بين مانشستر سيتي وإيفرتون، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين، في نقل مباشر وحصري مجانًا في خدمه يقدمها موقع صباح مصر، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون الدوري الإنجليزي للمحترفين

الساعة 07:30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 08:30 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 08:30 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 08:30 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 08:30 مساء بتوقيت فلسطين.