اونلاين | «كورة لايف» TODAY توتنهام مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاتحادPLUS بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف» TODAY توتنهام مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاتحادPLUS بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

جولة جديدة من مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تنطلق الأربعاء، 1 يناير 2020، حيث تقام منافسات الجولة الحادية والعشرين من «البريميرليج»، والتي يحل خلالها نادي توتنهام هوتسبير ضيفًا على نادي ساوثهامبتون.

توتنهام، والذي كان يعاني بشكل كبير خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، استعاد بعضًا من عافيته، بعد تولي البرتغالي جوزيه مورينيو الإدارة الفنية للنادي اللندني، ليصعد «السبيرز» إلى المركز السادس في الترتيب، برصيد 30 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس، وفي آخر 5 مباريات، حقق توتناهم الفوز في 3 مباريات مقابل هزيمة وتعادل.

مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

أمام ساوثهامبتون، فتمكن من تخطي سلسلة من النتائج السلبية، وحقق فوزين وتعادل في آخر 5 مباريات بعد هزيمتين متتاليتين، وجمع «القديسون» بعد 20 جولة، 22 نقطة، ليحتل المركز الخامس عشر، ولا يبتعد سوى بفارق 4 نقاط فقط عن أستون فيلا صاحب المركز 18 أول مراكز الهبوط.

Advertisements

ونقدم لكم فيما يلي كافة المعلومات المتعلقة بمباراة ساوثهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد ساوثهامبتون:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة توتنهام هوتسبير ضد ساوثهامبتون:

تقام المباراة على ملعب سانت ماري ستاديوم، معقل نادي ساوثهامبتون، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 32 ألف متفرج.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد ساوثهامبتون:

تنقل المباراة حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة بي إن سبورت اتش دي 2.

معلق مباراة توتنهام هوتسبير ضد ساوثهامبتون:

يتولى الليبي محمد بركات مهمة التعليق على المباراة.