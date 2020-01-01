اونلاين | يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة أستون فيلا وبيرنلي بث مباشر بتاريخ 28-09-2019 الدوري الانجليزي yalla SHOOT

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مشاهدة مباراة بيرنلي وأستون فيلا بث مباشر ومن المقرر أن يلتقى الفريقين Burnley vs Aston Villa، اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر يناير الجاري، على ملعب ترافورد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

وننقل مباراة بيرنلي وأستون فيلا عبر بث مباشر وحصري وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين بث مباشر.

مشاهدة مباراة بيرنلي وأستون فيلا

حيث يدخل بيرنلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، بينما يقطن نظيرة أستون فيلا بالمركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر يناير الجاري، على ملعب ترافورد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

يمكن متابعة المباراة بين بيرنلي وأستون فيلا، على ملعب ترافورد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين، في نقل مباشر وحصري مجانًا في خدمه يقدمها أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

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موعد مباراة بيرنلي وأستون فيلا الدوري الإنجليزي للمحترفين

الساعة 02:30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 03:30 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 03:30 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 03:30 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 03:30 مساء بتوقيت فلسطين.