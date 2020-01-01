اونلاين | NOWمشاهدة مباراة الإسماعيلي وإنبي في الدوري المصري ON SPORT المفتوحة « الإسماعيلي » رابط الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر NOWمشاهدة مباراة الإسماعيلي وإنبي في الدوري المصري ON SPORT المفتوحة « الإسماعيلي » رابط الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الإسماعيلي وإنبي

حيث يدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بينما يقطن نظيرة إنبي بالمركز الثامن برصيد 14 نقطة، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر يناير الجاري، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

يمكن متابعة المباراة بين الإسماعيلي وإنبي، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، في نقل مباشر وحصري مجانًا في خدمه يقدمها موقع صباح مصر، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي الدوري المصري الممتاز

الساعة 05:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 06:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 06:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 06:00 مساء بتوقيت سوريا.

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الساعة 06:00 مساء بتوقيت فلسطين.

يخوض الإسماعيلى مباراة قوية اليوم، الأربعاء، عندما يستضيف نظيره إنبى فى الخامسة مساء على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ11 ببطولة الدورى الممتاز.

ويحتل الإسماعيلى قبل مباراته ضد إنبى المركز التاسع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، جمعها من 10 مباريات، فاز فى 4 وتعادل فى واحدة وخسر 5 مواجهات، أما إنبى يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة، جمعها من 10 مواجهات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر 4.

مشاهدة مباراة الاسماعيلي وانبي في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاسماعيلي وانبي في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاسماعيلي وانبي في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاسماعيلي وانبي في الدوري المصري

ويدخل الإسماعيلى بقيادة مدربه أدهم السلحدار اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز الأخير الذى حققه على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى البطولة العربية، ويسعى لمواصلة النتائج الإيجابية لتحسين ترتيب الفريق فى مسابقة الدورى.

أما إنبى بقيادة مدربه حلمى طولان، فيأمل فى خطف نقاط المباراة لتحسين ترتيبه فى الدورى، والدخول فى المنافسة على المربع الذهبى.