اونلاين | يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في الدوري المصريyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش قنا

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يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره المقاولون العرب فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة مثيرة بين الفريقين اللذين يفصل بينهما نقطتين فى جدول المسابقة، ويدخل زعيم الثغر مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى برباعية دون رد فى الجولة الماضية فضلاً عن الخسارة من الإسماعيلى بهدف دون رد فى ذهاب دور الثمانية بالبطولة العربية فيما حقق ذئاب الجبل فوزًا بهدفين دون رد على الدراويش فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 13 هدفًا وتلقت شباكه 6 أهداف.

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في الدوري المصري

وطالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بمصالحة الجماهير بعد الخسارة فى مباراتين على التوالى مشددًا على ضرورة خطف النقاط الثلاث من أنياب ذئاب الجبل لخطف الوصافة فى المسابقة، ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام المقاولون العرب مكون من: “عماد السيد، إسلام جمال، إسامة العزب، السيد سالم، محمد أنور،أحمد رفعت، نور السيد، مانويل أكوى، هشام محمد، خالد قمر، رزاق سيسيه”.

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ومن جانبه يسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاستغلال تعثر زعيم الثغر للحفاظ على موقعه فى مركز الوصيف ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الاتحاد مكون من: “محمود أبو السعود ،أمير عابد، محمد سمير، فاروقا، حسن الشامي، إبراهيم صلاح، معروف يوسف، أحمد الشيمي محمد طلعت، سيف الجزيري، لويس إدوارد”.

يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره المقاولون العرب فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة مثيرة بين الفريقين اللذين يفصل بينهما نقطتين فى جدول المسابقة، ويدخل زعيم الثغر مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى برباعية دون رد فى الجولة الماضية فضلاً عن الخسارة من الإسماعيلى بهدف دون رد فى ذهاب دور الثمانية بالبطولة العربية فيما حقق ذئاب الجبل فوزًا بهدفين دون رد على الدراويش فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 13 هدفًا وتلقت شباكه 6 أهداف.

وطالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بمصالحة الجماهير بعد الخسارة فى مباراتين على التوالى مشددًا على ضرورة خطف النقاط الثلاث من أنياب ذئاب الجبل لخطف الوصافة فى المسابقة، ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام المقاولون العرب مكون من: “عماد السيد، إسلام جمال، إسامة العزب، السيد سالم، محمد أنور،أحمد رفعت، نور السيد، مانويل أكوى، هشام محمد، خالد قمر، رزاق سيسيه”.

ومن جانبه يسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاستغلال تعثر زعيم الثغر للحفاظ على موقعه فى مركز الوصيف ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الاتحاد مكون من: “محمود أبو السعود ،أمير عابد، محمد سمير، فاروقا، حسن

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