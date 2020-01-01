اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر «القناة المفتوحة» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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يصطدم فريق مانشستر يونايتد بنظيره أرسنال، بعد غد الاربعاء في تمام العاشرة مساءً، وذلك على ملعب الإمارات معقل الجانرز، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من الدوري الإنجليزي,

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة محتلًا المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما يقبع أرسنال

في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

ويأمل أرسنال بقيادة مدربه الإسباني أرتيتا في تحقيق أول انتصار له منذ توليه قيادة الفريق، حيث أنه بدأ مهامه التدريبية بتعادل أمام بورنموث ثم تعرض للهزيمة أمام

تشيلسي.

في المقابل يطمح مانشستر يونايتد بقيادة مدربه سولشاير في مواصلة نتائجه الإيجابية لإذ أنه حقق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين أمام نيوكاسل يونايتد وبيرنلي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد ومعلق المباراة

تنقل قناة بي أن سبورتس 2 فعاليات مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في العاشرة مساء يوم الأربعاء، وسيكون الجزائري حفيظ دراجي معلقًا على أحداث اللقاء.

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