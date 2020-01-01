اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر ARSENAL NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش أرسنال NOW

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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن غياب بول بوجبا لاعب الوسط الفرنسي عن القائمة في مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد أرسنال.

ومن المقرر أن يحل الشياطين الحمر ضيوفاً ثقيلة على ملعب الإمارات لمواجهة أرسنال مساء غد –الأربعاء- في قمة الجولة 21 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع المدير الفني النرويجي أولي جنار سولشاير مساعدة اليونايتد على الارتقاء للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من خلال الوصول إلى 31 نقطة، في حين لا تسير الأمور في أرسنال على هوى المدرب الجديد، الشاب ميكيل أرتيتا، خصوصاً بعد التفريط في التقدم خلال مباراة تشيلسي الماضية في ديربي لندن، والخسارة في نهاية المطاف بهدف مقابل إثنين ليصبح الفريق اللندني في المركز الثاني عشر.

وكشفت صحيفة أخبار مانشستر المسائية أن بوجبا لم يسافر إلى لندن من أجل خوض مباراة أرسنال ليغيب عن المباراة الثانية على التوالي بعدما لم يتواجد ضد بيرنلي، حيث فضل الإطار الفني إراحته بعد لعب مباراتين في أسبوع بعد العودة من إصابة طويلة.

وجاءت قائمة مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: دي خيا، روميرو وجرانت

الدفاع: وان بيساكا، ماجواير، ليندلوف، جونز، ويليامز، يونج وشاو

الوسط: ماتيتش، فريد، بيريرا، لينجارد، جيمس وماتا

الهجوم: راشفورد، تشونج، جوميز، جرينوود ومارسيال

يحتضن ملعب "الامارات" المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الغريمين أرسنال ومانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتقام مباراة آرسنال ضد مان يونايتد في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، بتوقيت القاهرة، في مباراة سيكون عنوانها الاثارة والمتعة في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين للخروج من المباراة بالنقاط الثلاث.

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آرسنال ضد مان يونايتد

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 31 نقطة، خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا بفارق 4 نقاط، بينما يمتلك ارسنال 24 نقطة في المركز الـ 12.

ويسعى مانشستر يونايتد لتعميق جراح أرسنال وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري الانجليزي بعدما تغلب في المباراتين الماضيتين على نيوكاسل يونايتد وبيرنلي، ومن المنتظر أن يستعيد الفريق في مباراة اليوم لجهود لاعبه الفرنسي بول بوجبا بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام بيرنلي كاجراء إحترازي بعدما شعر بالآم في الكاحل عقب مشاركته في لقاء نيوكاسل يونايتد.

آرسنال ضد مان يونايتد

في المقابل يسعى ارسنال لوضع حد لسلسلة النتائج السلبية التي يعاني منها بمختلف المسابقات الانجليزية والاوروبية، حيث لم يحقق الفريق اللندني سوى فوز وحيد في مبارياته الـ12 في الدوري، والـ15 الأخيرة في مختلف المسابقات، ولم ينتصر في ملعب "الامارات" ضمن منافسات الدوري منذ تغلبه على بورنموث في المرحلة الثامنة، فيما يعود فوزه الاخير في ملعبه ضمن مختلف المسابقات إلى 24 أكتوبر الماضي عندما تغلب على فيتوريا جيماريش البرتغالي بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".

وخسر ارسنال في الجولة الماضية أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد، وهي الهزيمة الرابعة على التوالي التي يتعرض لها ارسنال على ملعب "الامارات" بمختلف المسابقات، في رقم سلبي لم يتحقق منذ عام 1959

يلتقي فريق آرسنال ومانشستر يونايتد في لقاء قمة الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم الأربعاء 1 يناير 2020، وعينهم على احتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الفترة الأخيرة يقدم مانشستر يونايتد عروضًا طيبة مع المدير الفني أولي جونار سولسكاير، وثلاثي الهجوم أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد ودانيال جيمس.

أما آرسنال، يسعى تحت قيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا لإثبات نفسه سريعًا واستعادة الانتصارات لصالح الجانرز سريعًا فريق قوي.