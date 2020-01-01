اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش أرسنال YALLA

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التشكيلة المتوقعة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشكيلة آرسنال المتوقعة

بيرند لينو

بوكايوساكا - شكوردان موستافي - ديفيد لويز - ماتيلاند نيلز

لوكاس توريرا - جرانيت تشاكا

بييري إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - نيكولاس بيبي

أليكساندر لاكازيت

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة

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ديفيد دي خيا

لوك شاو - فيكتور ليندلوف -هاري ماجواير - آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش - فريد

ماركوس راشفورد - أندرياس بيريرا -دانييل جيمس

أنتوني مارسيال

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن غياب بول بوجبا لاعب الوسط الفرنسي عن القائمة في مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد أرسنال.

ومن المقرر أن يحل الشياطين الحمر ضيوفاً ثقيلة على ملعب الإمارات لمواجهة أرسنال مساء غد –الأربعاء- في قمة الجولة 21 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع المدير الفني النرويجي أولي جنار سولشاير مساعدة اليونايتد على الارتقاء للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من خلال الوصول إلى 31 نقطة، في حين لا تسير الأمور في أرسنال على هوى المدرب الجديد، الشاب ميكيل أرتيتا، خصوصاً بعد التفريط في التقدم خلال مباراة تشيلسي الماضية في ديربي لندن، والخسارة في نهاية المطاف بهدف مقابل إثنين ليصبح الفريق اللندني في المركز الثاني عشر.

وكشفت صحيفة أخبار مانشستر المسائية أن بوجبا لم يسافر إلى لندن من أجل خوض مباراة أرسنال ليغيب عن المباراة الثانية على التوالي بعدما لم يتواجد ضد بيرنلي، حيث فضل الإطار الفني إراحته بعد لعب مباراتين في أسبوع بعد العودة من إصابة طويلة.