اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر «القناة المفتوحة» ON SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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ومن المنتظر أن يواجه الأهلي المقاصة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع علي معلول ومحمود متولى ورامي ربيعة وأحمد فتحي، على أن يدفع فايلر بالثنائي عمرو السولية واليو ديانج في وسط الملعب، وأمامهم ثلاثة لاعبين هم وليد سليمان ومجدي قفشة وحسين الشحات، على أن يقود الهجوم المغربي وليد أزارو.

على الجانب الأخر يدخل مصر المقاصة مواجهة الأهلي وعينه على الثلاث نقاط لكى تعينه في الهروب من شبح الهبوط، خاصة أن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب هذا الموسم تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، في الوقت الذي تنتظر إدارة النادي نتيجة المباراة لاتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني سواء بإقالته عن تدريب الفريق ومنح المسئولية لجهاز فني آخر، أو تجديد الثقة فيه أملاً في تحسن النتائج خلال الفترة المقبلة.

ويعاني الفريق الفيومي من بعض الغيابات في مباراة اليوم في مقدمتها محمد رمضان وميدو جابر وأحمد عادل عبد المنعم بسبب الإصابة، ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني للفريق بنفس تشكيل المباراة السابقة في الدوري أمام أف سي مصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل المقاصة كلا من: حراسة المرمى: محمود حمدى، خط الدفاع: حسنى فتحى –عاصم سعيد - أحمد ياسين - محمد كنارية، خط الوسط: مصطفى شبيطة – محمد دسوقى - ميدو جابر – محمد مسعد، خط الهجوم: أودوموسيس - صلاح عاشور.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي على موعد مع مصر المقاصة في المباراة المحدد لها في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الغد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة المحلية.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي ومصر المقاصة إلي الحكم أمين عمر ويعاونه محمود أبو الرجال وهشام الدسوقى، ومحمود دسوقي حكمًا رابعًا.

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يلتقي الأهلي ومصر المقاصة غدا في أول أيام العام الجديد 2020، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد ملعب السلام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء، مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي، والتي سيتم نقلها عبر قناتي "تايم سبورت وأون سبورت"، وسيجري تخصيص استديو تحليلي خاص قبل المباراة بنحو نصف الساعة.

ويدخل فريق مصر المقاصة مباراة الغد، وهو بالمركز الخامس عشر وفي رصيده 9 نقاط، جمعها من انتصارين وثلاثة تعادلات، وخسر في خمس مواجهات، وأحرز لاعبو الفريق الفيومي 12 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا آخر.

ولم يحقق مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق، أي انتصار في الدوري الممتاز، منذ فوزه على المصري البورسعيدي يوم 17 أكتوبر الماضي، عندما فاز على المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل أحرزه صلاح أمين من ركلة جزاء قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

الأهلي بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب الدوري المصري

ويتربع الأهلي على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 24 نقطة محققا العلامة الكاملة من ثمانية انتصارات، ويملك الفريق الأحمر أقوى خط هجوم بـ23 هدفا، وأقوى خط دفاع حيث اهتزت الشباك مرة واحدة فقط.

ويسعى الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر إلى مواصلة قطار انتصاراته المحلية، حيث حقق الفوز في 4 مباريات ببطولة الدوري في ديسمبر أخر شهور 2019، ويسعى لتكرار الأمر ذاته في أولى شهور العام الجديد.