شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يجري جراحة «أكيلس» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة وتر أكيلس، اليوم الأربعاء، في ألمانيا.
وقال الجهاز الطبي للأهلي إن اللاعب سيستمر في ألمانيا لمدة ١٠ أيام بعد إجراء الجراحة.
وأوضح الجهاز الطبي أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلي الذي سيقوم به في القاهرة، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.
وكان سعد سمير قد وصل ألمانيا أمس للخضوع للجراحة في وتر أكيلس بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في مباراة الأهلي وبلاتينيوم، بطل زيمبابوي، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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