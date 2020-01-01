شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته للتدريبات.. «جنش»: مرحلة الإصابةكانت صعبة.. وأشكر محمد صلاح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه الشكر لعدد من الأطباء واتحاد الكرة المصري وجماهير فريقه، بالإضافة إلى «فخر مصر» محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك مقطع فيديو يُظهر لقطات من عودة «جنش» للتدريبات، مشيرًا لعودة حارس مرماه بشكل أقوى بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال تواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وأعاد جنش نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقًا: «الحمد لله مرحلة كانت صعبة ولكن اتعلمت منها كتير وفعلا المواقف هي اللي بتبين كل شي، شكرا د/ محمد أبوالعلا ود/ بدر ود/ أحمد مطر، شكرا لفخر مصر محمد صلاح، وروبين ود/ مصطفى وأحمد يحيى ومحمد منصور وك أيمن.. وشكرا الاتحاد المصري لكرة القدم، وشكرا لجمهور نادي الزمالك على دعمكم ليا».