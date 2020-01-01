شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتصدر قائمة «ماركا» لأفضل 100 لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، قائمة صحيفة «ماركا»، الإسبانية، لأفضل 100 لاعب في العالم لعام 2019، فيما دخل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن الـ 10 الأفضل.

واختار محررو «ماركا» اللاعبين أصحاب المراكز من 11 إلى 100، فيما طرحوا أسماء الـ 10 الأفضل تاركين الترتيب لتصويت الجمهور.

وحصل «صلاح» على نسبة 2% فقط من تصويت الجماهير، احتل بها المركز الثامن.

وجاء ترتيب الـ 10 الأفضل في العالم كالآتي:

1. ميسي (59%)

2. كريم بنزيمة (10%)

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3. فيرجيل فان دايك (8%)

4. كريستيانو رونالدو (7%)

5. كيليان مبابي (6%)

6. ساديو ماني (4%)

7. فرينكي دي يونج (2%)

8. محمد صلاح (2%)

9. رحيم ستيرلينج (1%)

10. أليسون بيكر (1%)